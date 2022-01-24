新光輪傳染鏈今+8　高雄確診者都是輕症

高雄今日新增8例COVID-19確診病例，已經連續5天出現本土案例，高雄市長陳其邁說，今日的8名確診者依然是新光輪、高雄港傳播向外延伸的傳染鏈，已經進入次波至三波傳染，可見Omicron傳染力驚人，截至目前為止，高雄並未出現重症和死亡個案，都是輕症，呼籲民眾非必要不要脫下口罩，戴上口罩可以減少病毒的有效接觸。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-24 16:02:26
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，今日高雄新增8例本土確診案例，其中案18467因與案18211為親屬關係確診；案18491為堆高機駕駛，與18401有交情，雙方在1月18日有面對面的接觸確診；案18466則為國際移工，與確診工程行足跡有重疊確診；案18469則因與案18355曾在同一造船廠共事確診；案18480則是船隻製造監工，曾與案18369、18355曾一起進行工作確診；至於案18490則曾在1月20日為進行貨輪油漆工作，與18215有過接觸確診；因案18492曾在1月20日曾與18215一起到福利社雜貨店消費，導致店家母子案18492與案18493確診。
高雄市長陳其邁表示，截至目前已篩18,000多人，其中的紅區，中島商港管制站已篩9031人，在34號碼頭篩出6例陽性個案，至於851例擴大篩檢的疫調對象PCR檢測均為陰性，至於社區篩檢站共篩8810人，目前匡列對象篩出5名陽性，而社區仍舊是零檢出，高雄社區仍是相對安全的，高雄並未出現重症和死亡個案，都是輕症，可見Omicron有流感化的趨勢。
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