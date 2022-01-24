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男子打開尾牙紅包以為中1萬！下秒超反轉　網笑：好殘忍

▲一名網友尾牙時拿到紅包，裡面寫著「一」以為自己中1萬或是1千元的獎金，沒想到結局卻讓他無言。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲一名網友尾牙時拿到紅包，裡面寫著「一」以為自己中1萬或是1千元的獎金，沒想到結局卻讓他無言。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-01-24 14:47:26

農曆年的腳步逼近，是許多公司舉辦尾牙活動的旺季，雖然有不少公司近期因為疫情停辦，但仍有一些公司想慰勞員工一年來的辛勞，特地舉行了尾牙紅包抽獎。日前一名網友抽到一份紅包，打開時看到白紙上方寫著「一」，以為自己中大獎非常開心，沒想到下一秒卻讓他無言了！

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原PO在臉書社團《爆廢公社》發文並分享一張照片，表示照片內的紅包是今年尾牙抽到的獎項，打開後裡面抽出一張白紙，上方寫著一個大大的「一」，讓原PO以為幸運地抽到1萬或是1千元的獎金，豈料將紙條完整抽出後，上頭竟然寫著「一年來辛苦了」幾個大字，讓原PO瞬間從天堂掉到地獄，只好無言表示：「我笑了」。

▲原PO抽到的不是1萬或1千元，而是「一年來辛苦了」幾個大字，讓他哭笑不得。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO抽到的不是1萬或1千元，而是「一年來辛苦了」幾個大字，讓他哭笑不得。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
網友看了照片後都忍不住表示：「阿不就謝謝」、「這個會被我燒掉」、「至少也拿紅紙寫吧」、「不如不要發」、「天堂到地獄不過就是這樣～」、「福虎生風，唬爛的唬」、「然後逗號ㄧ元都沒有！！！」、「笑著笑著⋯⋯就哭了」。

另外也有網友搞笑留言：「我學起來了」、「是否考慮換跑道了」、「還好只有一張，摸起來厚厚一疊打開來是報紙才是真的不爽」、「我遇過紅包袋放薪資單」、「我想……對方應該會出事～」、「錢如浮雲心意最重要哈哈」。（編輯：陳珮瑜）

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