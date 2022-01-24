莫德納、BNT都有　新北春節期間增設機動接種站

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侯友宜說，新北的社區篩檢站，從1月3日至1月23日共篩檢1萬4444人，全部都是陰性，目前新北共有31處篩檢站，民眾若有疑慮的話，都歡迎多利用前往篩檢；也呼籲民眾，春節期間做好自我健康監測，若有疑似症狀或有足跡接觸史，可先利用家用快篩試劑自篩，快篩試劑在便利商店、藥妝店都可以找得到，大家可以多利用，保護自己、更是保護家人。
侯友宜宣布，春節的期間，將在中和環球商場開設「機動接種站」，提供莫德納或BNT疫苗的接種服務，提供9天的接種服務，接種1、2、3劑都可以；服務時間從1月27日起至1月30日的小年夜，除夕、初一休息外，接著2月2到2月6日恢復接種的服務，每天提供1000個名額，鼓勵大家趕快接種疫苗，提升保護力。
侯友宜也提及，因應Omicron變種病毒的快速傳播，新北醫療量能已提早整備，目前專責病床已經擴大開設增加到455床，（含ICU的37床)，其中191床及15床ICU供兒科病床使用；同時也快速籌設、徵用防疫旅館轉型設置泰山集中檢疫中心，共168間房，今日起開始做為收治無症狀及輕症的個案使用，讓輕重症達成分流，以避免醫院承載過大壓力。
此外， 集中檢疫中心內同步啟用「遠距數位關懷中心2.0」，也就是俗稱的虛擬病房，利用數位科技，強化對病情的監測；輕症或無症狀的確診者，入住後只要掃QR Code，所有相關的資訊就可完整傳到管理中心，每天的血氧濃度、血壓、體溫，所有身體狀況的數據，都可用視訊或簡訊的方式，讓管理中心監測，做好視訊問診，不用接觸且可避免環境感染的風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。