台灣過年怎越來越沒氣氛？眾揭「真實理由」 全場認同了
「每條大街小巷，每個人嘴裡，見面第一句話，就是恭喜恭喜」這是形容每到過年時候，家家戶戶都會非常熱鬧，左右鄰居也會互相祝賀的景象，但你是否覺得近年來台灣越來越沒有過年氣氛了呢？對此，就有網友討論「為何一年比一年沒過年氣氛？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-31 07:00:00
原PO在PTT貼文指出「記得小時候， 快到過年前街上，都超有過年節氣氛的紅色春聯、過年歌曲、放鞭炮也隨處可見，年夜飯，親戚串門拜年，穿新衣戴新帽那樣，但越大卻覺得街上一年比一年越還沒年節氣氛，感覺年節快比不上中秋烤肉節，為何一年比一年沒過年氣氛？」
貼文一出，網友紛紛回應「一年不如一年，真的越來越不熱鬧」、「今年感覺更慘，疫情要減少群聚，感覺很多聚餐都會取消」、「根本就不喜歡過年，不懂為什麼要跟ㄧ群不熟的親戚一起過」、「不熱鬧也好啊，親戚連環問題真的超煩」、「聖誕和跨年都有活動之後就開始沒過年氣氛了」、「真的，爺爺奶奶不在年味就少了，過年親戚感情也沒多好聚在一起都好假」。
另外，也有人點出「真實原因」，「就是你長大了而已，仔細想想以前過年都期待領紅包、穿新衣，出社會後變成包紅包，新衣平常自己想買就買，不用等到過年」、「對大人來說，過年跟一般日子真的沒不同，給小孩玩的節日」、「沒小孩沒結婚+父母有過世的，家裡年味就會很淡了」、「年紀開始越長之後，家裡長輩也會過世，又不生小孩的人又多，年味就越來越少了」。（編輯：張嘉哲）