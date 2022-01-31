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台灣過年怎越來越沒氣氛？眾揭「真實理由」　全場認同了

▲一年一度的春節即將到來，不少人都相當期待。（示意圖/NOWnews資料照片）
▲一年一度的春節即將到來，不少人都相當期待。（示意圖/NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-01-31 07:00:00

「每條大街小巷，每個人嘴裡，見面第一句話，就是恭喜恭喜」這是形容每到過年時候，家家戶戶都會非常熱鬧，左右鄰居也會互相祝賀的景象，但你是否覺得近年來台灣越來越沒有過年氣氛了呢？對此，就有網友討論「為何一年比一年沒過年氣氛？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「記得小時候， 快到過年前街上，都超有過年節氣氛的紅色春聯、過年歌曲、放鞭炮也隨處可見，年夜飯，親戚串門拜年，穿新衣戴新帽那樣，但越大卻覺得街上一年比一年越還沒年節氣氛，感覺年節快比不上中秋烤肉節，為何一年比一年沒過年氣氛？」

▲一名女網友提到，男友來家中拜訪，並給了她親弟6歲女兒6百元紅包，卻遭爸爸嘲諷。（示意圖／NOWnews資料照）
▲網友感嘆過年氣氛越來越不對勁，引發熱烈討論。（示意圖／NOWnews資料照）
貼文一出，網友紛紛回應「一年不如一年，真的越來越不熱鬧」、「今年感覺更慘，疫情要減少群聚，感覺很多聚餐都會取消」、「根本就不喜歡過年，不懂為什麼要跟ㄧ群不熟的親戚一起過」、「不熱鬧也好啊，親戚連環問題真的超煩」、「聖誕和跨年都有活動之後就開始沒過年氣氛了」、「真的，爺爺奶奶不在年味就少了，過年親戚感情也沒多好聚在一起都好假」。

另外，也有人點出「真實原因」，「就是你長大了而已，仔細想想以前過年都期待領紅包、穿新衣，出社會後變成包紅包，新衣平常自己想買就買，不用等到過年」、「對大人來說，過年跟一般日子真的沒不同，給小孩玩的節日」、「沒小孩沒結婚+父母有過世的，家裡年味就會很淡了」、「年紀開始越長之後，家裡長輩也會過世，又不生小孩的人又多，年味就越來越少了」。（編輯：張嘉哲）

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