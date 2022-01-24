新鮮人「過年該包多少」給父母？眾曝公道價：原則不會變
農曆新年即將到來，對剛出社會的新鮮人來說，都會遇到一個大問題，就是「紅包金額該給多少？」就有網友困惑發問，隨即引出過來人點破「公道價」並給予詳細建議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 17:16:35
原PO在論壇PTT上發文提到「我大學剛畢業，但目前工作穩定，薪水大概頂大學生平均，從小補習想補就補，也不用學貸。工作後住家裡，我直接問父母孝親要多少，他們都直接大力拒絕」。
不過原PO仍然想盡一份孝心，開始思考「第一次給父母的紅包，該給多少金額？想要一個看起來很大方的數字，但又不會讓我未來壓力很大，想請問各位前輩的經驗是如何？」
貼文曝光後，立刻有不少人分享經驗談「出社會第一年不要包太多，不然以後只能多不能少會很辛苦」、「沒有標準答案，量力而為就好，別害到自己」、「從我出社會，不管包多少，父母就回包同樣金額，就是討個吉利」。
另外也有過來人直接給出詳細金額「認真說我覺得一般新鮮人，父母各包6000就差不多了」、「第一年我會考慮給3600，之後逐年提升才不會有壓力」、「你住家裡沒有其他開銷，8800元是你可以考慮的好金額」、「我沒給孝親費，過年就一萬二」。（編輯：潘毅）