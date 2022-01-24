旗津工作、住民快來篩檢　陳其邁：篩了安心

高雄今日新增8例COVID-19確診病例，高雄市長陳其邁表示，為了阻斷隱形傳播鏈，所以採取精準匡列、擴大篩檢方式處理，除了紅區中島商港管制區外，呼籲在旗津區工作或者居住在旗津區的民眾，可就近至社區篩檢站篩檢，快要過年了，篩檢陰性也會比較安心。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-24 17:07:10
高雄市長陳其邁指出，在港區已經篩檢出一些無症狀的確診者，從個案分布可看出，大多集中在疫情紅區「中島商港區」，另外就是修船廠員工，從第一波的新光輪感染到第二波的修船員工活動區域感染，可看出病毒流行趨勢，呼籲1月12日後有進出高雄港中島區，或曾經到旗津造船廠、修船廠區的民眾及工作人員，請至社區篩檢站進行三階段的篩檢，先進行PCR採檢，三天後再進行一次PCR採檢，再三天後進行快篩，釐清是否確診。
陳其邁說，為了切斷隱形傳播鏈，在紅區之外，希望在社區先採取擴大篩檢，希望把旗津大家顧好，所以要拜託市民，假如住在旗津，或者工作在旗津，能夠儘量就近在社區篩檢站進行篩檢，篩檢花一點時間，若PCR陰性家人也會安心，要過年了大家也安心。
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