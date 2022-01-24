全國餐飲業去年12月營運回溫 唯全年營業額仍年減6.4%
經濟部統計處今（24）日公布去（2021）年12月零售及餐飲業營業額統計。其中零售業12月零售業營業額為3684億元，創歷年同月新高，年增3.7%，全年營業額為3兆9855億元，同創歷年新高，年增3.3%。至於餐飲業，12月營收也一樣創歷年同月新高，年增7.1%，但時間拉到全年來看，營業額7280億元，年減6.4%。
記者許家禎/台北報導
2022-01-24 17:31:15
經濟部統計處今日公布去（2021）年12月零售及餐飲業營業額統計。零售業部分，隨實體通路人潮回流，民眾消費力道回穩，12月零售業營業額為3684億元，創歷年同月新高，年增3.7%。其中綜合商品零售業年增6.1%，主因受惠服飾換季、高單價精品熱銷、鮮食及獨賣商品業績成長，加上業者展店及線上購物挹注，致百貨公司年增12.6%、超級市場年增5.2%、便利商店年增1.2%、量販店年增5.4%。
另燃料零售業年增21.7%，主因國內油價較上年同月上漲所致；惟汽機車零售業年減8.0%，主因進口車銷量減少，加以上年同月汰舊換新補貼政策原預計於110年1月落日(現已延長)，基期較高所致。總計去年第4季營業額為1兆1188億元，年增5.7%；全年營業額為3兆9855億元，創歷年新高，年增3.3%。
至於網路銷售額部分，因業者積極布局網路銷售管道，帶動去年第4季零售業網路銷售額達1218億元，年增19.2%，明顯優於全體零售業(年增5.7%)，占整體零售業營業額10.9%，較上年同季(9.7%)提高1.2個百分點。總計去年全年網路銷售額為4303億元，創有統計以來新高，年增24.5%。
餐飲業部分，去年12月餐飲業營業額770億元，創歷年同月新高，年增7.1%，主因受惠耶誕節及年末聚餐商機，餐飲人潮回溫，加上新品牌吸客效益顯現及推出期間限定的促銷活動，致餐館業營收年增8.2%、飲料店業年增2.6%。總計去年第4季營業額為2117億元，年增4.2%，結束連2季負成長。不過，時間拉長到全年來看，全年營業額為7280億元，較上一年度衰退6.4%。