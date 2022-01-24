農曆新年「5星座」財運爆棚！第一名轉守為攻：破財結束

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農曆新年「錢來找你」5星座（同時參考太陽、上升）
第五名、天秤座
順行的天王星造訪天秤座的資源宮位，你很有可能得到一筆意外之財，完全出乎你的意料之外，或許是從前你以為一筆再也無法拿回的借款、跟你八竿子打不著的遠房親戚留給你的財產、順利與伴侶和平離異得到的贍養費、想買樓房就有人出資贊助的頭期款。記得將這些錢財取一小部分存入固定並且不能隨意花用的帳戶，久而久之帳戶里的錢越來越多，你的財氣也越發豐盛。
第四名：摩羯座
順行的天王星點亮摩羯座的伴侶宮位，你可以說是擁有一個把你寵上天的伴侶，出門逛街吃飯根本不需要帶錢包，你的他通通為你買單，食衣住行育樂方面的花費，就連你家人的他也一起包辦，捨不得讓你花一分錢，記得好好計算這段期間你所節省下來的花費，應該是相當可觀。提醒你這些省下來的所得，可以規列一份預算表來細數你的平時花費，培養自己分配金錢的能力，你和錢的關係會越來越友善！
第三名：雙魚座
雙魚座迎來順行天王星在兄弟宮位，加上有木星停留在命宮的好運氣，在這段期間是自帶財富的吸金體質，財神爺一直守候相隨，這段期間在投資理財方面特別得心應手、或著是當需要用錢的時候，這筆錢就會從家人、朋友的手中送來，不需要煩惱錢從哪裡來，整個人神清氣爽的散髮著濃厚的富貴財氣。試試在錢包里放一筆你無論如何都不會花掉的錢、當你使用金錢買東西給自己時，對自己和金錢心存感恩，你就正在創造與金錢的正向循環！
第二名：白羊座
在順行天王星加持白羊座財帛宮位的時期，你的財運爆發無法擋，升職加薪、專案獎金、抽傭分紅都有你的份，就連想要自行創業的資金，都有貴人主動入股為你奉上、投資方面也有不俗的進帳、甚至是一時興起學習拿到的專業證照，都能讓你在工作閒暇之余用來賺取外快。趁著農歷年前的大掃除，挑選一些吉祥的盆栽植物，將你的家創造成一個超級聚寶盆，守住錢財、招來貴人與桃花！
第一名：金牛座
金牛座迎來天王星在命宮順行，就連守護星金星也即將在1/29結束逆行，在此期前金牛座的財運會逐漸順利，無論是正財、偏財運特別旺盛，破財的情況不再、正常的薪資收入都能如期進你帳戶、有機會彩票中獎、投資獲利、甚至還有長官領導、貴人長輩饋贈的年節紅包，錢要入你口袋擋都擋不住！試試看印有39尾數的百元大鈔，當作2022旺發財運的幸運錢母，錢生錢，再生錢。（編輯：潘毅）
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