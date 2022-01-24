「綠燈也設倒數」能遏止事故？實驗結果曝光 台人狂搖頭
交通事故太多，已經成為台灣嚴重的社會問題。就有網友好奇若「綠燈也設倒數」是否能減少事故發生？問題曝光後，卻有不少網友直搖頭，而過往的實驗結果也曝光了。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 18:35:36
原PO在論壇PTT上發文提到「綠燈也倒數會很方便嗎？因為不知道前面這個綠燈還有多久，有時候不知道該加速通過還是減速，在台北還可以看隔壁的人行號誌秒數，如果不在台北的話就真的不知道。有時候加速想搶過，但是在快到的時候紅燈，如果能給個秒數是不是更好？」
貼文曝光後，立刻有不少網友搖頭回應「不倒數就是叫你開慢一點的意思」、「綠燈有倒數大家會死命地衝」、「以前說過，綠燈倒數會看到一堆人拼命衝」、「駕駛會更想衝，誤判距離一樣闖紅燈，更危險」、「其實以前綠燈是有倒數的（老人認證），後來的確就是怕大家最後倒數飆速衝過去反而危險，就取消」。
據公視報導，在2011年時交通部運輸研究所就曾實驗研究，結果發現裝了紅燈倒數的路口，設置前車禍46件，設置後減少到23件；但設置綠燈倒數的實驗路口，車禍數則從兩件增加到四件。當時台北市也採用相關結果，只在路口裝設紅燈倒數。（編輯：潘毅）