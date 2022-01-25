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房市／北市豪宅租金前10高　大安、信義、大直水岸最多

▲過去一年豪宅交易增溫，反映市場景氣復甦與換屋等需求增加，有些豪宅客喜好再添購自己社區的戶別，相對的如果租客最後對於社區規劃、服務都很滿意，也有可能產生由租轉買的需求。（圖／NOWnews資料照片）
▲過去一年豪宅交易增溫，反映市場景氣復甦與換屋等需求增加，有些豪宅客喜好再添購自己社區的戶別，相對的如果租客最後對於社區規劃、服務都很滿意，也有可能產生由租轉買的需求。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-01-25 08:30:00

信義房屋統計實價豪宅租金狀況，租金前10高的豪宅大多在大安區、信義區與大直水岸區段，能夠高價出租除了要是知名社區外，包括水岸景觀、大安森林公園景觀、仁愛路林蔭大道、信義計畫區地段等，都是能夠吸引豪宅租客的重要原因，而去年包括西華富邦、勤美璞真、吾彊等知名社區，都有月租40萬元以上的紀錄。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，豪宅出租市場的確會受到疫情影響，導致跨國企業的高階主管派遣受到阻礙，不過去年仍有許多豪宅租賃案揭露，觀察豪宅租賃客戶大概可以分為幾個種類，包括外國人高階主管來台工作，本國人的短年期租客，因為還在尋找適合自己的豪宅，確定喜歡後才會找機會由租轉買，第三類則是大型企業的專業經理人，由公司提供租金，除了實際上來台工作的外國人外，部分客戶最終還是會找到自己喜好的社區由租轉買。

根據實價網站資料顯示，2021豪宅實價租金第一高目前排行為「西華富邦」，月租47.25萬元，第二是大安森林公園第一排指標社區「勤美璞真」，月租41.6萬元，第三名則是仁愛路林蔭景觀豪宅「吾彊」月租40萬元，前三名都是台北市知名的景觀豪宅，不僅租金水準高，同時也是北市景觀豪宅的指標個案。

其次還有信義區指標豪宅「台北信義」，分別有兩筆月租金38.9萬元與36.8萬元、冠德遠見高樓層月租26.8萬元，另外天母的地標豪宅「華固天鑄」，月租36萬元，大直水岸景觀則還有「帝景水花園六期」，月租26.25萬元等。

曾敬德表示，過去一年豪宅交易增溫，反映市場景氣復甦與換屋等需求增加，有些豪宅客喜好再添購自己社區的戶別，相對的如果租客最後對於社區規劃、服務都很滿意，也有可能產生由租轉買的需求。

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