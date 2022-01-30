過年別只顧打麻將！網推「2零食」沒吃過遜掉：絕不沾手
農曆新年到來，說到過年除了吃團圓飯外，打麻將一定是許多家庭團圓的必備行程！對此，就有一名網友好奇詢問「過年打牌都準備什麼食物？」而引起內行們分享2大美食，大讚「絕不沾手！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-30 13:00:00
原PO於PTT八卦板上發問，表示不少人過年時都會打麻將助興，但他就好奇詢問「每次打到一半肚子都好餓，有沒有什麼可以打牌不餓的食物啊？」他也點名如巧克力、沖泡奶飲品、起司夾心餅乾或橘子等，「還是有其他不打牌也推薦的過年零食也可以，大家過年都吃什麼呢？甘蝦」。
問題一出，就引來不少網友分享答案，「鹽酥雞讚」、「泡麵吃到飽」、「要飽當然是饅頭」、「三明治啊！就是打橋牌的人發明的」、「羊羹推薦給你」、「不打牌，可是會玩switch，怕手會沾上油也怕掉食物屑，就會吃一片一片小小的單包裝零食」。
而留言中，「肉乾類」和「堅果類」則是被最多鄉民推薦的，「肉乾、魷魚，那種可以咬很久，熱量又低的，然後比較不會黏手」、「肉乾類、瓜子...有什麼吃什麼啦」、「開心果，配啤酒，吃完飽到升天XD」、「開心果、葵花子」。（編輯：陳雅雲）