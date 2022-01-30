童年「這罐飲料」他怕爆38年！全場一喝卻迷上：差點錯過
台灣飲料種類眾多，不管是在超商、賣場、超市等地方，都能看到琳瑯滿目的飲品，供消費者選擇。不過，就有網友分享一款童年時最厭惡的飲料，但長大一喝卻莫名愛上，驚嘆直呼「我什麼時候變成這麼愛喝？」而引起老饕討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-30 14:00:00
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示自己從小到大最討厭的飲品就是米漿，但某次同事送他一罐米漿，當他硬著頭皮喝完後，才發覺「好像沒有想像中的難喝，就在剛剛自己有默默的買一罐來喝」，讓他不禁疑惑「我什麼時候變成這麼愛喝米漿？？？？」
貼文一曝光，就引來不少網友有感而發，「+1，我也是從小就很討厭米漿，然後前陣子拿錯兒子的喝～一喝還不錯耶」、「長大後，有些東西慢慢才能接受」、「上了年紀之後都這樣，我也是」、「老了，口味會改變」、「我小時候也不敢喝米漿，可是出社會後的某天，突然覺得米漿很好喝，差點錯過」。
其中也有許多米漿的支持者直言，「從小到大就是愛米漿，每次去超市都要帶回家」、「米漿好喝呀！混一半豆漿也不錯，一樣有香氣但不會這麼膩」、「我超愛喝米漿」、「米漿棒棒噠」、「豆漿+米漿+布丁=超好喝」、「米漿一定要加豆漿，超好喝」。
但仍有許多人搖頭，認為「一直都很愛，只是小時候喝不覺得甜，現在喝覺得嘔～怎麼那麼甜」、「無敵好喝的說.....可是太甜了」、「我到現在38歲還是不太敢喝米漿」、「我也不喜歡那稠稠的口感」。（編輯：陳雅雲）