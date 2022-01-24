到職1年半「年終狂領40萬」他嚇傻！眾見行業秒懂：正常
在農曆春節到來之前，多數公司都會發放年終獎金，讓員工能過好年。不過就有剛進公司1年半的網友，意外領到40萬的驚人年終，然而行業別曝光後，卻有過來人認為「很正常」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 23:20:50
原PO在論壇Dcard上發文提到「目前從事營造業，老闆近日匯了一筆40萬到我的帳戶，但什麼也沒說。論年資來說才一年半的我，如果真的是年終的話我真的該收嗎？還是該去問老闆？」
貼文曝光後立刻有不少過來人給予建議「看匯款明細是不是薪資，且有薪資單吧」、「可能多按一個零，你還是去確認一下好了」、「老闆如果匯錯，員工不歸還，那就是不當得利了。所以還是問一下吧，不然老闆走法律途徑你還是得還，而你這時候可能會失業」、「不是你的最後還是能追討回去，還是問一下吧」、「上次我也這樣 ，老闆說他匯錯叫我還他」。
不過也有網友透露「建設比較有可能，營造廠、小包的話問一下比較好」、「營造不是都差不多這樣嗎」、「我也是營造，今年年終領60萬，工程師三年經驗，可能公司賺很大吧」、「不用擔心啦，我營造業朋友，今年也是10個月」、「營造業年終可以很多沒錯，但你資歷只有一年領了快10個月年終...有些反常」。（編輯：潘毅）