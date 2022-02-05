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友突要「身分證」幫抽獎！他嗨：豪華露營　結局逆轉崩潰

▲網友表示，一名好友想替他抽獎「14天免費露營」，但結局大反轉令他又氣又好笑。（示意圖／記者張志浩攝）
▲網友表示，一名好友想替他抽獎「14天免費露營」，但結局大反轉令他又氣又好笑。（示意圖／記者張志浩攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-05 14:00:00

一名網友日前在臉書社團透露，自己一名朋友突然向自己索取身分證字號，表示要幫忙「抽大獎」，不料在給完基本資訊後，朋友竟回傳「111年教育召集」資訊，原來是拿著他的身分證字號，跑去查詢教召是否中獎，如此反轉的結果，讓他好氣又好笑，貼文一出也引發熱議。

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原PO在臉書社團《抱怨2公社》發出3張與好友的對話內容，首先好友先向原PO詢問身分證，並表示要幫忙辦個抽獎，如此突然的詢問也讓原PO懷疑「到底是抽什麼的獎」，好友接著表示「是個大禮，抽到就告訴你」，但在原PO持續追問下則透露是一場「國內旅遊，且時間長達14天」；得知上述資訊後，原PO雖然對露營並無興趣，但仍為了想轉讓給朋友，終於妥協給予朋友個人資料。

▲教召延長至14天，最有機會受影響的七年級生，怒喊疫苗也是排最後，當兵卻要排第一。（圖／取自unsplash）
▲教召延長至14天，不少人已經在3月將被徵召，在網路上掀起討論。（圖／取自unsplash）
不料一段時間後，朋友先是回傳了有關「新制教育召集」的新聞，接著再補上用原PO個資查詢是否被教召的截圖，雖然結果顯示原PO未被教召，但原PO仍氣的直爆粗口；貼文一出，網友紛紛按讚留言「這朋友太有才」、「誤交損友耶」、「不敢面對的東西被朋友搶先知道了」、「至少結果是好的」、「這露營代價太高了」、「聽說查了中獎機率會變高耶」、「靠還以為真的豪華露營勒！真的瞎」、「直接絕交，好險沒有真的要去，不然真的覺得被帶衰」。

而據國防部發布消息，今年將試辦新制教召，部分符合新制後備軍人須召訓14天，一年一訓，首批從3月起實施，行政院院會也拍板通過《後備軍人召集優待條例》草案，此外，北中南各作戰區，也將會選擇一教召營施行「全程野宿」，除了希望部隊能先行適應台海戰爭的戰術位置外，也要適應野地宿營、戰場經營，甚至是野炊開伙等技能。（編輯：張志浩）

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