台灣夜市突沒落了？行家點出「走下坡主因」：連超商也輸

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問題一出，就引來不少網友討論，「沒外國客敲盤子」、「空地擺攤的夜市應該早晚被消滅掉」、「品質差慢慢會被淘汰，這是世界趨勢」、「昨天去逛從30家剩不到10攤」、「外送崛起」。
其中就有老饕點出走下坡原因在於「價格昂貴」，直言「貴啊！路邊攤賣得比店面還貴」、「物價暴漲，都快被超商打敗惹」、「現在路邊小吃攤漲的速度還比超商還快」、「以前夜市就是便宜好吃，現在是跟店面一樣的價格，品質還差」。
也有人指出「疫情」和「衛生環境」都是關鍵，「疫情的影響，台灣不需要這麼多夜市」、「現在不能邊走邊吃自然沒fu」、「髒又貴又有染疫風險」、「台灣夜市給人感覺就是髒亂臭三個字」。
但也有人提出不同看法，認為「竹北夜市人還是超多啊」、「你是去哪個夜市？我這邊還是超多人哇」、「基隆廟口夜市人明明就爆多人= =」、「有嗎？我有空還是會去買，東西好吃啊」、「嫌髒亂臭的很久沒去了吧」。（編輯：陳雅雲）
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