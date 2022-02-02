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台灣夜市突沒落了？行家點出「走下坡主因」：連超商也輸

▲有網友好奇詢問「台灣夜市文化是不是快垮了啊？」而引起鄉民點出走下坡關鍵。（示意圖／取自Unsplash）
▲有網友好奇詢問「台灣夜市文化是不是快垮了啊？」而引起鄉民點出走下坡關鍵。（示意圖／取自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-02-02 07:00:00

台灣擁有「美食王國」的稱號，路邊的各式美味小吃皆深受民眾喜愛，而道地的夜市文化，更是許多外國旅客來台指定造訪的景點。不過，就有網友好奇詢問「台灣夜市文化是不是快垮了啊？」而引起鄉民點出走下坡關鍵。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示最近下班到夜市吃飯，發現人潮十分稀疏，「路中間都放個招牌說黃金攤位出租了，平常要走二十分鐘的路，五分鐘就走完了。旁邊店家的老闆都沒事幹在聊天。」讓他納悶詢問「有沒有台灣夜市文化快垮的八卦？」

▲網友好奇詢問「台灣夜市文化是不是快垮了啊？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「台灣夜市文化是不是快垮了啊？」（圖／翻攝PTT）
問題一出，就引來不少網友討論，「沒外國客敲盤子」、「空地擺攤的夜市應該早晚被消滅掉」、「品質差慢慢會被淘汰，這是世界趨勢」、「昨天去逛從30家剩不到10攤」、「外送崛起」。

其中就有老饕點出走下坡原因在於「價格昂貴」，直言「貴啊！路邊攤賣得比店面還貴」、「物價暴漲，都快被超商打敗惹」、「現在路邊小吃攤漲的速度還比超商還快」、「以前夜市就是便宜好吃，現在是跟店面一樣的價格，品質還差」。

也有人指出「疫情」和「衛生環境」都是關鍵，「疫情的影響，台灣不需要這麼多夜市」、「現在不能邊走邊吃自然沒fu」、「髒又貴又有染疫風險」、「台灣夜市給人感覺就是髒亂臭三個字」。

▲夜市。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）
▲網友認為夜市價格讓人吃不消。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）
但也有人提出不同看法，認為「竹北夜市人還是超多啊」、「你是去哪個夜市？我這邊還是超多人哇」、「基隆廟口夜市人明明就爆多人= =」、「有嗎？我有空還是會去買，東西好吃啊」、「嫌髒亂臭的很久沒去了吧」。（編輯：陳雅雲）

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