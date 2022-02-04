超準心理測驗！「4種握拳方式」你是哪種　秒測真實性格

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A.大拇指在手裡
你的思維十分敏捷，你善於找到問題的根源，可以成為一位很好的問題解決者。你很有洞察力且聰明，但它們同時帶給你負擔，促使你緊張，所以你需要一位能讓你感到安心的朋友或夥伴來陪伴你。而你其實非常能言善道，但面對不熟悉的人往往卻步，讓人誤以為你是一位內向、安靜的人。
B. 拇指朝上
你是一個聰明且多才多藝的人，你非常有想法的人，總能迅速地解決看似困難的問題，周圍的人經常會向你徵求意見，在別人眼中就是一本行走的百科全書。而你的好奇心也十分強，總是能敏銳觀察細節，但也因此導致你時常分心。看似聰明才智的的你，在面對愛情時卻十分害羞，你總是對你的交往對象十分挑剔，建議你在愛情方面應找尋可靠的人提供建議。
C. 拇指放在其他手指上
你是一個典型的獨行俠，雖然你很務實、認真，但你特別了解自己的價值，所以願意和他人相反，選擇走艱難的道路。但這樣的你其實也對失敗有所恐懼，導致你無法做出冒險的決定，往往會因此躊躇不前。而你對於他人的看法十分在意，總是能夠動搖你的信心。事實上，欽佩你的人都認為你誠實、可靠且聰明，所以面對這些人，建議你可以對他們表示感謝，這將是一件好事。
D. 拇指在上
你是非常有活力、魅力的人，你總是在尋找新的知識，並試圖挑戰許多新事物。這樣的你具有強烈的正義感，總能站在弱者的角度看待事物，且願意幫助他人，在他人眼中你是一位最好的領導者。（編輯：陳雅雲）