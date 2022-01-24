上班5年薪水沒漲！他離職書「多3字」超慘：賠前公司13萬
農曆新年即將來到，不少人也準備好年後跳槽，希望獲得加薪的契機。不過日前在中國大陸，就有位男子的離職書上「多寫了3個字」，卻因此慘遭前東家告上法院，最終賠了2.9萬人民幣（約新台幣13萬），詳細過程曝光也引爆關注。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 23:35:19
綜合陸媒報導在遼寧省大連市工作的彭晨宇，因為5年都沒有被公司調薪，決定在2021年3月提出辭呈，等當地法規的預告期30天過後，便在4月23日正式打包走人。
沒想到彭男卻在2021年5月20日收到法院傳票，原來是前公司指控他「曠職」導致損失，要求償人民幣2.9萬（約台幣13萬）。這讓彭晨宇相當困惑「明明自己都離職了，是要曠什麼職？」
而案子到了金州區人民法院後，法官審理時發現彭晨宇提出的辭呈上寫著「請批示」3字，意即向公司「協商」解除勞資關係，不符合提前30天申請就可解除勞動關係的情況，而彭男離職時公司並未批准，因此曠職的事實明確，判處彭男須賠償前公司的經濟損失。
判決出爐後，彭晨宇仍喊冤，自己是從網路上下載離職申請書範本並填寫，卻因為「請批示」沒刪除，就導致這種結局。不少大陸網友也紛紛感慨「沒有溫度的公司注定不長久」、「離職真的不能馬虎」、「下次會注意到了」。（編輯：潘毅）