存款400萬卻人生絕望？眾見「關鍵」哭了：很多人都沒有
每到歲末年終，除了要檢視這一年來努力工作的成果外，看看自己的「荷包」是消是漲對多數人來說都是例行公事，不過近日就有網友分享，自己的朋友遭公司裁員，這幾年工作下來的存款「只剩400萬」，為此擔憂自己的未來，貼文一出引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-05 14:00:00
原PO在PTT發文提到，近日出門陪老友喝ㄧ杯，才知道老友前幾週被工作8年的公司離職，就連最後的年終都沒有，如今已經30幾歲，8年來做的是服務業工作，其實也沒專業可言，雖然靠加班、代班存到400萬，看似不錯但也好像也不能幹嘛。
原PO當下看老友越說越喪氣，原本「想勸他廢ㄧ陣子，但自己其實沒類似經歷，害怕自己說出不適合的風涼話，真的要建議廢多久，其實也沒個方向」，因此發文提問「如果手頭有這筆錢，會讓自己待業多久」？
貼文一出，許多網友觀察到，原PO的老友是做服務業的，在短短8年就能存下400萬真的很了不起，「服務業能存到400萬算是很成功」、「一年存50萬，服務業加班起來也真厲害」、「不能再更羨慕了」、「哭了，很多人連40萬都沒有，他一年可以存50萬的話，真的厲害」；此外也有不少網友分享這筆錢目前應該如何運用，「休息一下同時學習其他技能」、「可以去打工度假一下」、「邊學投資邊找工作」、「自己開個小店經營試試」、「如果因為被裁員失去生存價值，可以試著去做做志工，接觸更多不同的人」。（編輯：張志浩）