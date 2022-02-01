娘家紅包錢比婆家少！人妻怨「老公大小眼」 全場卻不挺
農曆春節到來，對不少夫妻而言，給長輩的紅包金額也成為一項頭痛難題。就有位人妻對老公給的紅包金額「娘家比婆家少」而產生怨氣，但細節曝光後，她卻沒得到網友支持。
編輯中心/綜合報導
2022-02-01 08:00:00
原PO在臉書《靠北婚姻2.0》上發文抱怨「目前我跟老公是雙薪家庭，月薪各分別7萬多，結婚三年多來，都是先生包紅包給我娘家父母一人一萬，以及他老家的奶奶、姪子」。
但由於受到疫情影響，老公的薪水稍微變少，便向老婆提案「妳爸媽我是否可以各包8千就好？」這讓原PO開始不平衡「包給他奶奶的紅包就一萬元不變，為什麼包給我娘家的就變少？感覺心裡酸酸的。我家的人也是他的家人啊！這樣很大小心眼！」
然而貼文曝光後，卻有不少網友搖頭回應「才少2千，為什麼妳不自己補？」、「這麼堅持，月賺7萬的妳，拿4000出來補上，不就好了」、「奶奶是比父母更年長的長輩，包多一點是沒有問題的，而且既然先生的薪水有變少，妳補貼一點也應該，我覺得妳才比較大小心」、「各家包各家有困難嗎？」、「妳有上班。妳也沒包給公婆。而他薪水變少 給妳父母紅包縮減至8000有什麼不對嗎？妳自己的父母都沒在包了」。（編輯：潘毅）