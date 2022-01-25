台劇為何進步神速？網揭幕後「真相」：終於找到流量密碼
近年來台灣戲劇蓬勃發展，搭配各大影音串流平台興起，讓國人有更多機會支持自己國家的台劇，從前幾年的《植劇場》、《我們與惡的距離》、《誰是被害者》，到近期的《華燈初上》、《茶金》等都能獲得大眾的高評價，因此就有網友發問「為什麼台劇改變這麼大」？
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 11:07:47
原PO在Dcard發文表示，近期被室友推坑去看迷你劇《浪我在你身邊》，發現短短的劇情中，竟然就能成功將觀眾情緒醞釀充分，看完也覺得很過癮，對此她也有感而發，回想起「這幾年台劇怎麼突然變這麼好看」，並提到以前陸劇、韓劇可說是完勝台劇，但台劇現在品質可以越來越好，甚至有一些紅到韓國、中國，好奇除了文化部補助之外，還有什麼改變嗎？
貼文一出，許多網友紛紛發表想法，「有順著時代潮流改變」、「揮別以往長青灑狗血的劇情」、「題材多元，不會感到無聊」、「議題設定的都很棒，符合時事就會想看」、「台劇有轉型，融入更多本土特色」、「社會議題方面很能觸動人心」、「熟悉的語言和文化，還是最產生共鳴」。
除了劇情內容外，也有部分網友提到，電視和串流平台的「黃金交叉」是推動台劇的一大關鍵，「優質台劇一直都不少，但過去台灣電視觀看數最多的黃金時段，常被八點檔佔走了，自然很少人能去注意到」、「新的劇若要在電視上看，時間上都很不友善，但串流平台並沒這個問題，而且越來越少年輕人會看電視」。（編輯：張志浩）