今水氣略少明後天轉乾回溫！周五全台有雨 把握兩天陽光
中央氣象局今（25）日針對花蓮縣發布大雨特報，但除此之外，全台水氣略少，許多地區開始轉乾。過年前要洗厚重棉被的，可以準備逐步進行，預計週三四是最適合的時候，尤其週四是本週天氣相對最穩定的一天，除了東北部迎風面，大多為多雲到晴。
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 06:36:37
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日受東北風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中部有零星飄雨的機率；冷空氣很弱，北台灣偏涼，中南部白天舒適早晚涼。今日各地氣溫：北部15至20度，中部16至25度，南部16至27度，東部16至26度。明日、週四天氣好轉，氣溫逐日漸升，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼；東半部偶有局部短暫雨的機率。
但週五「南海低壓」的水氣北移，降雨範圍由南部逐漸向北擴展。週六鋒面挾南海水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降。30日小年夜強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；迎風面北部及東半部仍有局部雨，晚轉乾。30日晚至31日除夕清晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度。除夕至初一白天乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，白天有陽光不覺冷，但夜間「強輻射冷卻」加成，初一晨平地再挑戰10度最低氣溫。初一白天回暖；初一晚鋒面接近、初二鋒面影響，天氣再轉變。
不過吳德榮指出，美國(GFS)模式模擬，週五、六南海的水氣通過巴士海峽，對台無影響；之後兩波鋒面間幾無空檔，與歐洲模式有顯著差異。即然本期各國模式因理論限制而有較大的「不確定性」，應密切觀察最新模擬，再作調整。（編輯：倪浩軒）