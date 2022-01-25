486先生解定存投股市！9位數存款曝 網：台積電黑手是你
團購電商老闆「486先生」陳延昶昨（24）日發文，表示他最近發現定存利息只有0.7%，讓他超傻眼，直呼「什麼概念」，決定馬上解約，不過網友們一看到他在臉書公布的「9位數」定存金額，也不禁讚嘆直呼「原來最近硬拉台積電的黑手是你」、「今天買台積電的黑手是你嗎」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 07:05:09｜2022-01-25 07:12:19
486先生陳延昶昨天在臉書發文，表示他前幾天發現一筆1.3億定存的利息只有0.7%，讓他超傻眼「X腰，0.7是什麼概念啊」，決定立刻請財務部解約，而他日前才投入1億到台灣股市長期投資，這次解約定存以後，他也透露這筆錢，已經指示財務部將其也投入正派經營的公司股市中。
貼文及照片一曝光，也吸引許多網友留言，「太猛了」、「開始懷疑大哥是不是某一期樂透中獎人」、「大額定存利率真的是很低的」、「我沒看錯是1.3億對吧？我眨眼還算了好幾次」。
此外，也有網友指出，「今天買台積電的黑手是你嗎？」、「原來今天是大哥把2330台積電護國神山又拉高啊」、「原來最近硬拉台積電的黑手是你」、「原來今天是大哥把台積電拉上來的」，對此，486先生則回應「不是我」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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