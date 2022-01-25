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不用羨慕長榮！她爽拿公婆「20個月年終」　網見金額羨炸

▲原PO不用像其他人一樣羨慕長榮的40個月年終，因為她公婆今年發了20個月的年終獎金，讓她既感動又開心。（示意圖，非當事人／翻攝自pexels）
▲原PO不用像其他人一樣羨慕長榮的40個月年終，因為她公婆今年發了20個月的年終獎金，讓她既感動又開心。（示意圖，非當事人／翻攝自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-01-25 08:14:13

長榮海運（2603）日前年終狂撒40個月，讓員工爽歪，也讓外界超羨慕；不過，這名女網友應該不需要羨慕長榮，因為她的公婆今年發了20個月的年終獎金給她，讓她高興直呼「小媳婦也有年終領」，貼文一出，網友全羨炸。

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該名女網友昨（24）日在社群平台《Dcard》上以「新手人妻年終也有20個月」為題發文，表示自己與老公交往兩年，結婚一年多，目前已經有一個兒子，肚子裡正懷著第二個兒子，「今天早上突然收到婆婆的訊息」。

而從她PO出的對話截圖可以看到，原PO婆婆說「1月24日，今天匯款通知，今天爸爸有發年終獎金到妳的合庫薪資帳戶，記得去刷摺」，讓她既開心又感動，「沒想到耍廢小媳婦也有年終可以領，本來想說年終應該就1-2個月，3-5萬差不多，沒想到一看不得了」。

▲原PO公婆發了20個月，共60萬元的年終獎金給她。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO公婆發了20個月，共60萬元的年終獎金給她。（圖／翻攝自《Dcard》）
我竟然也有20個月的年終」，原來原PO一共收到了60萬元，讓她相當感激，因為她工作六年，外商、台商都待過，最多就領兩個月而已，從沒領這麼多。也因為自己是名新手媽媽，現在又是孕婦，真的很累，每天睡不飽，但還好老公及公婆都是神隊友，也讓她不禁在文末感嘆「人生的道路上有很多選擇的機會，唸書選學校、工作選公司，我覺得我都很順遂一直在走花路，但沒有什麼比選對下半生跟你一起生活的人還要更重要了」。

貼文一出，有網友眼紅嫉妒，「阿就嫁了一個有錢老公不就是這樣嗎？」、「合理懷疑是炫耀文」、「拿人手短，我個人真的覺得很有壓力」，對此，原PO也回應，「我剛跟我老公交往的時候他還沒什麼錢，後來生意起來經濟狀況才變好的，但說真的一個平凡的女生要嫁一個原本就有錢的老公，其實沒有你想的這麼容易」。

也有不少網友替原PO說話，並給出祝福，「公婆對妳好好，相信妳一定是個好媳婦好老婆好媽媽」、「原po一定也是超棒媳婦， 恭喜恭喜，祝肚子二寶平安順利」、「好幸福，恭喜你遇到對的人」、「內文都說公婆都是神隊友了，為啥還要酸說拿人手短啊，說不定一家人感情真的很好呀」、「有這麼好的公婆是妳的福氣，有緣份才會相遇，要好好珍惜」。（編輯：郭佩蓉）

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