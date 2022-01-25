汽水霸主「可樂」哪款口味最好喝？內行全喊它：世界最神
台灣除了手搖店興盛外，在超商、超市的飲品種類也非常多元，包含汽水類、茶類等等豐富選擇，其中汽水霸主「可樂」更是大小朋友的最愛；對此，就有網友好奇「哪款調味可樂最好喝」，貼文一出，內行全喊它，直呼「最神」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 08:41:08
該名網友在PTT以「可樂除了原味、Zero以外哪個最好喝？」為題發文，表示可樂，又稱「快樂肥宅水」，如果不提原味、Zero、纖味＋這三種口味的話，還有蠻多其他特殊口味的可樂。
原PO接著說，特殊口味像是橘子、蘋果、檸檬、咖啡焦糖和咖啡巧克力，「印象中還有香草、水蜜桃和櫻桃，這些調味可樂，哪種最好喝？有掛」？
貼文一出，「香草口味」受到最多網友提及，「香草世界好喝，只可惜沒賣了」、「香草最神」、「個人滿喜歡香草的」、「超懷念香草==」、「香草無誤」、「香草不錯」、「香草還行」、「香草啦」。
也有人認為，「現在只喝zero，其他口味糖太多，容易胃食道逆流，胃也容易不舒服」、「我喜歡櫻桃口味」、「除了原味其他都邪魔歪道吧」、「現在只能接受Zero，一般的太甜想睡覺」、「全都是化學香料，但香草和櫻桃還行」、「都是香料，化工大勝利」、「ZERO味道很怪，完全不喜歡人工代糖」、「我反而覺得zero味道很怪」。（編輯：郭佩蓉）