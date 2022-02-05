男爆出「麥當勞秘密」遭開除！客全愣住 店員抖出真相
麥當勞憑藉獨特的薯條風味以及時不時推出全新產品，深受民眾喜愛，而由於麥當勞為全球知名品牌，在世界各地的販售食物口味都有所差異，製作過程中也有些許不同。近日，美國一名麥當勞員工狄倫（Dylan）就偷偷在網路上爆料「麥當勞的秘密」，引發網友廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-02-05 07:00:00
據外媒報導，麥當勞店員狄倫（Dylan）在抖音拍片指出「如果有客人說要吃新鮮現在的雞塊時，一般我們的做法會將炸好的雞塊，加入油鍋加熱，在滾燙的熱油中加溫幾秒後，再撈起來重新出餐，這樣又燙又脆，就像是現炸一樣，因為自己多次耗時製作『客製化訂單』時，都被催促要加快動作，被店家要求直接把已裝盒的餐點重新加熱。」
據悉，狄倫疑似因為這部影片慘遭開除，自認是「講出秘密」而丟了工作，影片曝光後，吸引不少大批網友回應「我覺得沒什麼差別啊，反正只要燙的就算新鮮，只是不想吃到冷掉的食物」、「只要不要變得非常難吃，我覺得沒什麼問題」、「......這樣就要開除，又不是什麼見不得人的事情，我覺得很沒什麼」、「我自己買回家冷掉，也是用氣炸鍋再加熱，一樣酥脆好吃啊，有什麼問題嗎？」
而《NOWnews》記者也實際訪問在麥當勞工作4年的陳小姐，她透露，一般麥當勞的炸物包括雞塊或者薯條、炸雞都只會炸一定的量，因為有所謂的保鮮期30分鐘，麥當勞為了維持食物品質不會一次炸到過多，寧願不夠請客人等，也會讓客人拿到酥脆新鮮的炸物，所以像是國外回鍋炸的事情，在台灣麥當勞不會發生，頂多客人要求現炸時，會請客人稍等5至10分鐘。（編輯：張嘉哲）