台南Josh遭家暴！老婆手寫信道歉：認有「情緒控管」問題
知名棒球YouTuber網紅「台南Josh」驚傳被家暴，「台南Josh」的表姊、律師陳宇安在臉書粉專「巴毛律師混蘇團」發文透露，台南Josh遭妻子Amber家暴，更砸爛家中傢俱、割爛衣服，並在牆壁用紅字寫下「死媽寶」等行為，事發後Amber雖短暫將IG帳號關閉，但稍早又再度開啟並發出手寫信道歉，承認自己「一直有情緒控管的問題」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 12:22:18
Amber信中首先對夫妻造成的種種騷動致歉，並強調次因為個人情緒失控，才讓Josh和他的家人、房子受到傷害；提到情緒失控問題，Amber指出，「先生之前也和我提過是否要一起尋求幫助，但無奈近日過於忙碌，直到事件爆發後，才讓我知道自己真的該面對醫療協助；此外，即日起YouTube頻道「安柏小盒子」與其他公開社群媒體也不會再更新，最後她也再次向老公、公婆，以及所有遭受波及騷擾的親友致上歉意，並希望網友不要再去打擾他們，「讓我與先生平靜的處理這次的事件」。（編輯：張志浩）
Amber全文
首先關於這兩天所發生的事，造成大家的困擾與騷動先說聲對不起。
因為我個人情緒失控，讓我的先生Josh鄭毓倫與他的家人以及房子受到波及和傷害，我必須向他們說聲抱歉。
我與鄭先生因棒球相識，因相處相愛而後決定結婚，這過程他對我呵護備至從未改變；而我個人一直有情緒控管的問題卻始終不敢面對，先生之前也和我提過是否要一起尋求幫助，但無奈近日過於忙碌，直到1/23爆發後才讓我知道自己真的該面對醫療協助；此次事件我不會拿疾病來當擋箭牌，未來也會聽從親友的建議積極就醫。
在這邊，先對過往支持我的網友與合作廠商說聲對不起，即日起安柏小盒子與其他公開社群媒體不會再更新，謝謝大家的關心。
最後我必須再次跟我的先生與公婆，還有所有遭受波及騷擾的親友致上十二萬分的歉意，對不起，也希望網友們不要再去打擾他們，讓我與先生平靜的處理這次的事件。
※【NOWnews 今日新聞
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