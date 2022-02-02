手搖飲喝錯好幾年？店員揭「正確點法」 去冰其實藏秘密
台灣手搖店林立，往往一條街道走沒幾步就有好幾間，而不論寒冬或者炎熱的夏天，有許多人每天都要來一杯清涼的手搖飲解解渴，但你點手搖飲時，真的搞清楚規則了嗎？就有網友討論「飲料店的少糖到底是幾分糖啊？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-02 08:00:00
原PO在「Dcard」貼文指出「我是一個飲料店員工，發這篇文是希望大家告知身邊的所有人，少糖是7分糖或8分，不想要太甜請點微糖就是3分糖！另外，不是每間飲料店都可以做1到10分糖，請不要點2分或6分糖，我家糖機沒辦法這樣按」。
「還有如果你一顆冰塊都不要請點常溫或是熱的，去冰本來就會有三到四顆冰塊，其實你搖一下就沒有了！最後如果你還是不懂，請認真看一下菜單，我相信大部分店家菜單上面都有冰塊甜度表」。
貼文一出，網友紛紛回應「真的很多人會以為少糖是3分糖，所以客人點完我都會再確認一次」、「真的！很多人搞不清楚少糖是7分糖，微糖才是3分啦！」、「我們店直接在櫃檯放比例圖，客人點少糖，我們直接指給他看，問要不要改微糖」、「真的，我們都放示意圖了還是一堆人看不懂」、「現在真的很多飲料店沒有完全去冰這東西！都會有2、3顆冰塊很正常，手搖一下就沒有了，真的有些店SOP沒有完全去冰啦，客人不要再刁難了」。（編輯：張嘉哲）