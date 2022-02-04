爭鮮NO.1不是壽司？老饕抖「2低調王者」神翻：內行才懂
近年迴轉壽司有多家可選擇，從爭鮮開始，許多日本知名品牌，如藏壽司、壽司郎等，都相繼進軍台灣，深受不少台灣民眾喜愛；對此，就有網友好奇「爭鮮好吃的品項是啥」，貼文一出，也有老饕分享「2低調王者」，直呼「內行才懂」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-04 08:00:00
有網友在PTT以「爭鮮的本體是『味噌湯』還是『薑片』？」為題發文，表示他最近買了超商一碗45元的鮭魚味噌湯，但喝完感到很空虛，便聯想到公司附近有一家爭鮮，他也蠻常去吃的，「薑片真的很厲害，也很常點湯」。
原PO說，爭鮮的味噌湯裡撈出的鮭魚肉，不僅多過超商的，一碗湯的價格才30元，讓他不禁直呼「爭鮮的本體到底是味噌湯還是薑片，到底」？
貼文一出，不少網友認同原PO，更指出除了「味噌湯」以外，「茶碗蒸」也是內行會點的品項，「其實湯還不錯」、「爭先的味噌湯真的不錯」、「味噌湯真的不錯，都先喝一碗再開始吃」、「爭鮮就是半夜的時候去爽一波，喝到的湯比平常好喝」、「爭鮮必點味噌湯」、「茶碗蒸」、「茶碗蒸啦」、「茶碗蒸唯一正解」、「絕對是茶碗蒸」。
不過，也有網友認為，「都沒有人說到重點，保鮮技術啦，整個物流跟管理夠強，才能新鮮又便宜，至於調味、烹飪技術只是勉強及格」、「不是師傅在前面捏的基本上都差不多」、「我只推蛤蠣湯」、「鮭魚而已，驚奇成這樣，我吃到膩了」。（編輯：郭佩蓉）