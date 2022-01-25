高雄新光輪群聚今+4　旗津區防疫措施加嚴

新光輪群聚今日再增加4名確診，其中1名則是在外縣市採檢確診，高雄市長陳其邁指出，為了大家的安全，「旗津區防疫措施加嚴」，目前只有35%旗津社區民眾前往篩檢，將會請里幹事、里長，一家一家通知，要拜託所有旗津在地居民、在旗津工作者，儘速到鄰近社區篩檢站採檢。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-25 15:53:37
高雄市長陳其邁表示，這次高雄Omicron武漢肺炎的傳播裡面，目前為止可看到幾乎都是由新光輪群聚感染所引起，所以高雄採取「疫調」跟「擴大篩檢」策略，雙管齊下，全力防堵病毒到社區，透過疫調跟擴大篩檢，及早找出隱形傳播鏈，這樣就能夠進一步遏止病毒傳播，也能讓市民更安全。
陳其邁說，要拜託所有旗津在地居民、在旗津工作者，儘速到鄰近社區篩檢站採檢，樓上樓下、厝邊隔壁相揪，趕快去篩檢，就能安心過年，也會請里幹事、里長，一家一家通知，至於旗津所有醫療院所，如有因呼吸道症狀（頭痛、發燒、感冒）就醫民眾，一律轉診進行PCR篩檢。
陳其邁也宣布，旗津區防疫措施加嚴，大型集會活動，如婚宴、廟會、教會、社區活動中心等，大型集會活動暫停辦理；關懷據點、C級巷弄長照站、失智據點、日照機構暫停接受服務；餐廳防疫也升級，需使用隔板，落實實聯制；至於卡拉OK、小吃部唱歌也務必戴上口罩。
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