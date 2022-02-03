一堆人吃錯！麥當勞「正確吃法」曝 老饕認證：香氣十足
連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一；不過，你吃麥當勞都先吃什麼呢？就有網友透露，自己吃麥當勞時都會先吃「薯條」，他認為這樣才是正確的，並給出理由，貼文一出，老饕全認證。
編輯中心/綜合報導
2022-02-03 07:00:00
該名網友在PTT以「有人也是m記先吃薯條的嗎？」為題發文，表示他最近陪朋友去麥當勞吃宵夜時，環顧四周，發現其他顧客好像都是先吃主餐。但原PO認為「明明薯條冷掉就不好吃了」，他不解為何大家不先吃薯條，「還是來麥當勞先吃薯條會獲得什麼神秘詛咒？有沒有掛啊」？
貼文一出，多數網友都認同原PO，「主餐有紙包或盒子不會那麼快冷，薯條剛炸好的脆度跟香氣不用沾醬就很好吃，一定要先吃」、「薯條絕對先嗑光」、「 當然先吃薯條，不過我是薯條-漢堡-雞塊-湯」、「薯條要先吃呀，冷掉就變成噴（廚餘）了」、「薯條本來就要先吃阿，我剛買到就在車上吃」、「麥當勞冷掉都難吃，但薯條真的整個爛掉，正確吃法是全部一起吃」。
不過，也有網友表示，「漢堡兩三口就解決的東西，是要怎麼吃到薯條冷掉？」、「現在漢堡這麼小，一下就吃完了，薯條根本還很熱」。
還有網友分享薯條的另類吃法，「先吃一半，剩下一半最後夾在冰淇淋裡面吃」、「我先喝玉米濃湯，然後把薯條倒進玉米濃湯杯，再用手拿著玉米濃湯杯直接大口吃薯條」、「加到玉米湯，讚讚」、「以前的吃法，番茄醬要加糖粉」。（編輯：郭佩蓉）