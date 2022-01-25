桃園「感染源不明+3」！3歲、6歲幼兒園姐妹皆確診
中央流行疫情指揮中心今（25）日公布13例新增的本土病例，其中有7例在桃園市，另外3例則是感染源不明，分別為一對6歲與3歲的幼兒園姐妹，和一名住在龍潭，今年58歲的退休人士。
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 14:37:58｜2022-01-25 14:48:06
指揮官陳時中表示，前者疫調才剛出來，目前仍需要多加注意；後者的活動範圍則是遍及桃園、台北和新竹，將由各地方政府來公布相關足跡。
位於桃園八德區的加貝爾幼兒園，今（25）天則是停課14天，因為今天凌晨才接到衛生局通知有學生確診，感染源待查中；而目前中壢天晟醫院也已經進駐該所幼兒園，替340名師生進行採檢。
另外這名感染源不明的確診者，案18514，與西堤、遠雄自貿港區等傳播鏈無相關，感染源仍待查。根據疫調顯示，案18514曾去新竹KTV歡唱，陳時中也表示，因為案18514的活動範圍遍及了三個縣市，因此將由各地方政府公布相關足跡。（編輯：郭佩蓉）
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