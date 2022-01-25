老爸到哪都要搶結帳？她曝「神招」網嗨翻：快學起來！
近年行動支付平台和管道越來越多，無論在賣場、超商、手搖飲料店甚至是夜市，只要有一隻手機或手錶就能快速完成付款，大大節省時間，近日就有網友分享，自己的爸爸原本對行動支付感到相當排斥，但有一次看完女兒的付款過程後驚嘆不已，女兒於是送了他一隻Apple Watch，並帶領爸爸走進行動支付的世界，想不到從此爸爸到哪買東西都搶著付錢，女兒也無奈的表示「真拿你沒辦法」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 14:55:55｜2022-01-25 15:21:03
原PO在Dcard以「我那虛榮又愛嫌的老爸」為題發文，提到自己無論到超商、大賣場還是百貨公司購物，都會使用行動支付，不只加快付錢流程，繳納信用卡、電話費時也更加方便每個月還可以順便記帳；此時原PO話鋒一轉，表示自己的老爸一直覺得行動支付綁信用卡很不可靠，常說「妳這樣錢花去哪都不知道！銀行偷給你多刷也不知道」。
原PO接著說，2年前買了Apple Watch後，就直接順手綁上了常用的金融卡，而某次和爸爸一起到家樂福購物，結帳時爸爸看著原PO「嗶一下！」就付完錢了，當場傻眼，回家途中原PO才耐心向爸爸講解，結果爸爸「眼中散發出光芒」，於是在爸爸生日的那天，就直接買了一支Apple Watch送他，並幫忙設定行動支付，想不到之後爸爸愛上這樣的付款方式，到哪都要搶著付錢，如此大的轉變，也讓原PO感到相當欣慰。
貼文一出引發網友熱議，紛紛留言「原來這樣老爸就會一直搶付款，筆記起來」、「我父母也是，現在出門逛街都兩手空空」、「老爸跟上時代的車尾燈啦」、「回家馬上幫設定，然後帶爸爸出門」、「現在真的很少帶現金出門」、「妳爸爸真的太潮了」。（編輯：張志浩）