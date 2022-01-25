新北＋1　劉和然籲：春節期間避免大型聚集

本土的疫情持續延燒，新北市今（25）日又新增1例本土個案！新北市副市長劉和然表示，新增個案（案18518，男，50多歲）住在板橋區，為北市個案（案18375）的接觸者，CT值19.4，收治專責病房隔離治療公開。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-25 15:28:54
劉和然今日受訪時指出，新增個案（案18518）為北市個案（案18375）的接觸者，1月23日遭匡列接觸者隔離，採檢PCR陽性、CT值19.4；個案職場位在北市，目前匡列居住新北接觸者共40人（含1人居家隔離），均已安排採檢，活動足跡也通知進行清消，感染源需進一步疫調釐清。
劉和然說，民眾在春節期間會有走春拜年的活動，希望避免大型的聚集，呼籲出門一定要戴口罩、勤洗手及出入公開的場所要實聯制，萬一有狀況發生時才能保持聯繫；此外，過年期間盡量不要去大型聚集的場所，讓這個年能過得平安健康。
衛生局長陳潤秋補充，案18518新北的接觸者共40人，目前同住家人經採檢為陰性；另也公布案18518的公共足跡，包括家樂福超市板橋文化店、全家便利商店板橋立都店、捷運板南線西門站－江子翠站、全聯板橋江子翠門市店、康是美大翠運門市、捷運台北101／世貿（台北101－台北車站）、捷運板橋線台北車站－江子翠站、錢都日式刷刷鍋板橋雙十店。
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