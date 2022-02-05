女友買10套同款內衣褲！男崩潰「在坐牢嗎」 網竟喊快娶
情侶交往時，金錢觀念差異時常是導致分手的導火線，對此就有一名男網友在網路上抱怨女友，表示對方同款內衣褲就有10套，且平時也只買黑色衣服，甚至一個便當可以吃一整天，讓他受不了喊「是在坐牢嗎⋯」貼文曝光後立即引起熱議，
編輯中心/綜合報導
2022-02-05 15:00:00
該名網友在臉書粉專「靠北女友2.0」中匿名投稿，表示女友的內衣褲都買10件同款同色的交替穿，而衣服也只買黑色系，頂多上頭有白色條紋的圖案，甚至連洗髮乳、沐浴乳都全部同款式的，「只要打折，同款就買4、5罐」。
原PO接著指出，女友一個便當可以吃一整天，也不愛吃大餐，電視壞了2年不去換，一年外出不到兩次，「連女生最愛的包包，她都只買類似大小款式的不同牌子」，讓他忍不住直言：「其實她是在坐牢嗎⋯不是真的想靠北什麼，就是有點奇怪。」
沒想到貼文一出，網友反而力挺原PO女友，紛紛留言，「那麼省錢的還覺得奇怪，那去找拜金的好了」、「她很節儉，你要好好珍惜」、「知足吧！這麼好養，打著燈籠找不到」、「你有這樣的女友還不好好珍惜」、「省說人家坐牢，奢說人家敗家」、「優質，還不娶嗎」、「好女人，你去哪找的？這已經屬於稀有等級」。 （編輯：賴禹妡）