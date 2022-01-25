聖凱師賣暴利年菜賺翻？烹飪老師教挑：靠2招加菜不踩雷
靠料理教學影片走紅的「聖凱師」黃聖凱，經常在粉專「錵鑶居家料理小教室」分享廚藝教學，吸引許多婆媽粉絲，更賣起冷凍年菜、不沾鍋具。但昨（25）日遭爆料2019年推出的年菜套餐，因被網友抨擊是臭酸年菜，「聖凱師」憤而向合作的代工廠提告求償，沒想到法院判決書中意外揭露年菜組合成本僅650元，實際賣價卻高達3880元，暴利年菜隨即在網路引發熱議。一年就吃這麼一頓年夜飯，萬一除夕當晚出包，肯定民怨難消，有「快手廚娘」之稱的張麗蓉，現職是烹飪老師，她提醒民眾買年菜，務必把握兩大黃金心法。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-25 16:41:36
下周就要過年了，要準備一大家子的年夜飯並不輕鬆，為了省時省力，近年來冷凍年菜特別受到民眾歡迎，只要簡單加熱盛盤，不擅料理的人也能端大菜上桌。不過面對各式各樣冷凍年菜，一般人通常沒吃過，不知從何下手，也怕買到傳說中的「暴利年菜」。
根據《NOWnews今日新聞》報導，網路盛傳年菜組成本650元賣3880元並非正確說法，法院判決書僅列出部份食材成本，雖非網傳「整組」年菜總成本是650元，不過年菜評審、年菜供應商也直言，「聖凱師」年菜套餐賣3880元確實太貴了。
有「快手廚娘」之稱的張麗蓉，現職是烹飪老師，過去經常擔任大型年菜活動評審，她也以試吃過上千道年菜的經驗分享，教民眾挑年菜兩大心法。第一是根據自己的預算下手，面對琳瑯滿目的年菜，只要先列出自己心中的預算，初步就能先篩掉許多品項。
第二點最為重要，那就是「選硬菜，不要選便宜。」張麗蓉解釋，消費者很容易被年菜套餐的「道數」迷惑，認為一個套餐可以買到5菜、7菜、9菜1湯，平均下來單道菜只要一兩百元，好像比吃熱炒還便宜，但這類大雜燴年菜套餐，反而很容易落得「剩菜」的下場。
張麗蓉表示，像是蘿蔔糕、香腸，一般人只要會開火，小心顧火都能煎熟切片，除夕夜端上桌沒有太多驚喜感。她也不太建議買一鍋兩三千元的雞湯，因為只要買好雞肉跟乾貨材料，自己熬煮的失敗率很低。張麗蓉打趣說道，「不會煮雞湯的人，丟一斤蛤蜊下去，湯頭一定好喝。」
她建議民眾選購年菜先挑「硬菜」，也就是花時間、花心力的功夫菜，一般人很難在家自己煮的大菜。張麗蓉舉例，佛跳牆要準備的材料很繁複，而筍絲滷蹄膀、東坡肉則相當費時，料理時間至少兩小時跑不掉，可單獨多訂幾道這類手路菜，千萬不要只看套餐有幾道、價格多低廉，否則極容易踩雷。