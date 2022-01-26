房市／南二都這2區地價漲最多　小資族買房這樣做

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋成大店店長楊雅芬表示，東區是傳統文教區，以成功大學為核心，周邊有醫院、不下20所學校，加上平實營區等區域新興發展，吸引中高資產客群鎖定，穩定支撐甚至推高房價，尤其去年1年之間，漲幅大約有2至3成，過去總價700至800萬的產品，現在約800至1000萬，過去1000萬左右，如今漲至1300至1500萬，且屋主多看好日後潛力更大，還不太願意賣。
在這狀況下，若小資族仍想鎖定東區，楊雅芬建議，可以往東區與北區交會的開元商圈，或是東區與永康交界的區域（家樂福周邊）找房，區段房價與成大周圍大約有1成的價差，或是總價相同，但能找到屋齡更新的物件。
信義房屋楠梓後昌店店長黃國宸則表示，高雄基期低，近年價格本就在成長中，受台積電設廠、橋科園區招商所帶動，趨勢更是明顯。以高大特區為例，土地出現6字頭行情，住宅單價站穩25萬，新推案開價甚至上看3字頭；右昌地區以中古透天及大樓為主，10年內沒有電梯的透天，總價近2000萬，20至30年之間則約1000多萬，大樓若屋齡在20年以上，則尚有1字頭單價。
因此，黃國宸建議，小資族不妨放寬屋齡條件，屋齡在20年以上的產品，房價會親民許多；其次，土地取得成本、人力成本持續變高，整體房市發展潛力仍大，較不擔心現在進場會買貴，但仍需注意貸款成數問題，主要是楠梓房價成長快速，銀行估價未必跟得上，自備款需準備3至3.5成，才會比較保險。