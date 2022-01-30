財神纏身！過年前後「4星座」偏財運旺爆　這位中獎連連

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農歷年前後期間，金星逐漸由逆行轉向順行，連帶的你的偏財運也跟著順利起來，漏財的情況會減緩不少，除了正常的薪資收入都如期到帳，另外，你的偏財運來自身邊的貴人，也許是熟識的長輩、公司的領導致贈給你的紅包、業務分紅的獎金、久未聯絡的老友歸還欠款、過去的投資逐漸有起色。近期也很容易在和朋友聊天之中，無意間獲得適合投資的標的訊息。而這些進財就像是乾枯沙漠裡的及時雨，讓你終於可以喘口氣，也有閒錢可以犒賞自己的辛勞。天然的綠碧璽，有聚財之效，綠色的光是幸運之光，能招財、招貴人。
第三名、天蠍座
農歷新年前後期間，天蠍座的偏財會逐漸旺盛，因為幸運的木星在你的偏財宮停留，自然會有源源不斷的偏財進帳。在此期間，你就是吸引金錢的體質，嗅得到金錢的來向，理財投資方面因你本身獨到的眼光，決定重要的時機點，大賺一筆不是問題。走在路上，你的金錢雷達一但開啓，走在路上都能撿到小錢、或是你已經忘記的抽獎忽然中獎了。在這個偏財滿溢的大好時刻，累積起來的偏財讓你生活著實寬裕不少，猶如雪中送炭，讓你終於可以過個好年了。新的一年，不妨好好犒賞自己，送給自己天然的金鈦晶，增強個人自信心可當護身符、幸運符使用。是象徵財富的水晶，能招正財、偏財，磁場特別強！
第二名、水瓶座
農歷新年前後期間，象徵幸運的木星回歸到水瓶座的財帛宮位，在這段期間，你的正財運能夠擺脫過去匱乏的窘境，業績獎金、抽傭分紅都會在這個時期，回到你手上，這都要歸功於過去的你努力不懈，不因為暫時的困頓而放棄，如今，這些財富向你一湧而至，富足了你的外在需求，緩解財務上的困難，讓你的內心感到有別以往的踏實。而你也可以試著將這些財富撥出一小部分，運用在能夠為你加值的工作技能、升級你的生財工具、甚至做點公益回饋社會，這都會讓你的好財運延綿不斷。天然的紫水晶開智慧，創造智慧財富。
第一名、雙魚座
農歷新年前後期間，雙魚座的命宮有木星的照拂，用滿滿的財運為你迎接2022，如此財運大好的時刻，大幅減少你的破財機會，正常的薪資收入都能如期進你帳戶。職場上會有不少貴人替你引路、穿針引線，讓你省去不少力氣開發業務與人脈，業績獎金跟著滾滾而來。可別小看臨時起意之下買的彩票或是抽獎，都很有可能讓你中獎連連，也許過去的不順心讓你想著好事才不會降臨，不過心想真的會事成，請把握這個財運爆發的時刻，財神爺就是跟你站在同一個陣線上，農歷新年前後，偏財運最旺的就是你，記得在錢包中養天然的翡翠貔貅，招財守財，咬錢入袋。近期財運特好的摩羯、天蠍、水瓶、雙魚，可以相約喝個下午茶，讓財氣聚集。現在就約，不見不散！（編輯：賴禹妡）
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