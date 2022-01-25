台大夢碎！學測漏「1細節」整題0分 考生哭爆：現在才知
111學年度學科能力測驗，於23日已經全數考完，本以為考完會特別開心，不料，一名考生卻曝交卷後的慘況，自己在考完地理科後才猛然發現，試券上有「1細節」，因自己的疏忽恐怕面臨整題0分，貼文曝光後，不少考生也崩潰表示「台大夢碎了」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 18:52:52
有一名剛考完學測的考生，在《Dcard》上崩潰發文，表示自己在作答地理科目時，感到非常輕鬆不困難，誰知交出考券後，卻發現其中有一題目要求「2B鉛筆」作答，讓他傻眼崩潰「哭啊！寫得超順，結果沒注意到要用鉛筆，好虧」。
不料，有許多考生也誤踩此魔鬼陷阱，紛紛崩潰「哭爆，我也是啦你不孤單，我甚至看你的文才知道」、「真的慘QQ 沒寫到名字 這個又用到黑筆」、「我用黑筆寫完才發現，所以我用鉛筆塗黑了」、「我後來用2B在描一次不知道有沒有用」、「台大就差這一題」。
不少考生抱怨「手寫不是都統一黑筆嗎⋯⋯換來換去是怎樣」、「所以一直換的意義是什麼？」、「撇除掉因為換筆換來換去而用錯筆，最討厭的還是周圍了換筆的時候發出的聲音，吵死人了」。但也有不少人認為「一堆沒看考試規則的，下去啦」、「 模考應該也會有 自己沒注意要怪誰」。
實際上，大考中心確實有事先提醒，考生如果遇到作圖題或是選擇題畫卡時，要用2B鉛筆；若是簡答題答案，則是要換成黑色原子筆。（編輯：鍾怡婷）