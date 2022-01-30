早猜到虛擬貨幣爆紅！他花8年挖出160萬顆　總價值網跪了

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貼文一出，許多網友看了紛紛感到羨慕，不過該網友也表示，其實當初狗狗幣曾一度漲到1顆19.5元，擁有160萬顆等於有著3000多萬的收益，但當時並沒有選擇賣出，而是繼續等待，但如今幣值短時間已經回不去了。
貼文一出網友紛紛留言「可惜啊」、「事到如今，最重要的還是信仰」、「別沮喪，已經夠好了」、「這就是和未來在賭博」；除了上述對原PO感到可惜的想法外，也有許多網友不解加密貨幣的運作，甚至急著想入門挖礦。
對於是否建議新手玩虛擬貨幣，原PO則提到，當初自己只是純粹學術研究，挖好玩的，且當年自己身處的環境是有免費的電，足以負荷「挖礦機台」導致的大量電費，他強調，「往往挖礦能夠獲利，都是那些撐過繳不出電費，或經歷過看不見回本盡頭的人」，也許大家現在趁著風頭上開始挖能獲得一點收益，但也很難達到提早好幾年進場，有著幾10萬倍的漲幅的人，最後他也呼籲，每個世代都有各自的主流幣，建議真的有閒錢再來了解虛擬貨幣，不要因挖礦影響原本的生活。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。