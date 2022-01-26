寒冬中為街友送暖！她「超窩心舉動」惹哭全場：下次要揪
農曆新年即將來臨，又到了全家團圓聯繫感情的時刻，不過近日有民眾為了關心無家可歸的街友，自發性的煮了70碗麵線，為了就是要在寒冬中歲給遊民們一份溫暖，事後她將自己的善舉分享至網路，大獲網友們的好評，甚至有網友自告奮勇的表示「下次一定要到場幫忙」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-26 11:08:39
事情發生在台北市板橋區，一名媽媽22日在臉書社團《蚵仔麵線神教》發文表示，自己生平第一次自己煮了70碗麵線發送給街友，文中她也透露，在這次的愛心活動前，她尋求了相當多的人和店家協助，過程中不僅有人不厭其煩的教她如何煮麵線、提供鍋具給她使用、協助完成前置作業，甚至還有店家主動贊助蟳味棒跟貴妃鮑給街友加菜；此外，她也特別感謝自己的孩子，才剛考完學測就馬上衝回來幫忙。
這位媽媽在文中強調，最感謝的還是已經為板橋遊民煮便當18年的「月霞姐」，感謝她為街友們點亮這盞燈；未來她也打算繼續將這活動延續下去，並將它取名為「希望麵線」，期許能為社福與公益盡一份心力，最後他也向社團網友喊話，「神教不是只有賣麵線、吃麵線的功能，不只是為了推廣麵線文化，我相信我們能做的一定可以更多」！
貼文一出，網友們都相當感動，紛紛留言「好人一生平安」、「如果有下次想＋1，會特地排時間幫忙」、「雖然天冷，但你溫暖了我們」、「感恩你們無私的奉獻」、「這種愛會感染更多人」、「這一晚街友們一定也有家的感覺」、「希望能一直延續下去」。（編輯：張志浩）