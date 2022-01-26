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逛好市多見神秘醬料！內行揭「百搭用法」：回購率超高

▲一名網友日前逛好市多時，發現某醬料印有斗大的「秘傳」字樣。（圖／記者張嘉哲攝）
▲一名網友日前逛好市多時，發現某醬料印有斗大的「秘傳」字樣。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-26 10:20:00

知名美式賣場「好市多」場內商品琳瑯滿目，深受國人喜愛，許多單品也都會給予消費者不同品牌的選擇，近日就有名女網友在逛醬料區時，發現某款醬料上印著「秘傳」兩個字，好奇之下將它買回家，並詢問網友有哪些用法。

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，提到自己某天在逛好市多時，赫然發現有醬料的瓶身包裝上，印有大大的「秘傳」兩字，由於太過吸睛，一時腦波弱將它放入購物車，直到回家後才驚覺已經買下去了，原PO表示，自己不想辦理退貨，但醬料卻有點大瓶到令她毫無頭緒，因此拍照詢問網友「請問有哪些比較好吃的用法 」？

▲網友拍照詢問此醬料該如何搭配。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲網友拍照詢問此醬料該如何搭配。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文一出，許多內行網友立刻認出醬料的真面目，紛紛留言「醃、烤、炒、沾都試過，好用」、「萬用醬無誤」「這款已經回購N次了」、「只要能淋上去的食物都可用」，也有老饕網友也在留言區分享，自己在料理時如何搭配此醬料，「冬天可以當白鍋湯底，一大鍋水加這個燒肉醬，直到自己能接受的鹹度為止，再加一些鮮奶，這樣煮火鍋很讚」。

不過也有網友留言認為「我覺得太甜」、「我覺得有點貴耶」、「其實這罐還好」、「認真覺得這罐味道太重」、「只用過一次就沒再買過了」。（編輯：張志浩） 

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