花月嵐最強不是拉麵？他點「這道」一吃超震撼：被耽誤了
連鎖拉麵店「花月嵐」招牌品項「大蒜拳骨拉麵」受到許多消費者喜愛，不過近日有網友去花月嵐吃飯時，發現裡頭賣的炒飯根本不輸專賣店，忍不住驚呼「這家是專門賣炒飯的嗎？」貼文一出，不少網友也立馬大讚：「花月嵐我也是只吃炒飯」、「是，主打飯類的拉麵店」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-26 10:01:41
該名網友昨（25）日在PTT貼文，他以「花月嵐是賣炒飯的嗎？」為題，表示下午和女同事來花月嵐吃拉麵，卻意外發現炒飯比拉麵還好吃，讓他好奇問：「這家是專門賣炒飯的嗎？有八卦嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「沒有這種事，大蒜拳骨拉麵才是王道」、「可是我覺得麵跟炒飯都好吃啊」、「拉麵超鹹超合我胃口，炒飯倒真的沒吃過」、「炒飯跟拉麵以現在物價很便宜，一直都是常客」、「拉麵只能說至少還算日本拉麵」。
另外，大多數網友都大讚，「花月嵐炒飯還不錯」、「我也覺得炒飯好吃XDD」、「花月嵐我也是只吃炒飯」、「這家本來就是賣炒飯的，拉麵是副業」、「鐵板炒飯就是好吃」、「是，主打飯類的拉麵店」、「他好聰明，炒飯真的很好吃」、「季節限定咖喱什麼豬肉的炒飯超好吃」。（編輯：賴禹妡）