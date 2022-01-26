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２傳播鏈延燒　鄭文燦預告又有新增個案

▲鄭文燦今天透露，昨日包括社區採檢站、遠雄自貿港區及八德某幼兒園的擴大匡列採檢均有新增個案，下午會一併對外說明。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦今天透露，昨日包括社區採檢站、遠雄自貿港區及八德某幼兒園的擴大匡列採檢均有新增個案，下午會一併對外說明。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-01-26 10:09:39

桃園市長鄭文燦昨（25）日公布增加7例本土個案，其中有3人感染源待查，他今(26)日上午在防疫會議會後說明透露，昨日包括社區採檢站、遠雄自貿港區及八德某幼兒園的擴大匡列採檢均有新增個案，下午會一併對外說明。

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鄭文燦表示，昨日擴大社區採檢3288位，有新增確診個案，另外遠雄自貿港區的有2789位昨日進行二採，有部份陰轉陽確診；另一條傳播鏈為昨日新增的八德某幼兒園兩姐妹確診，目前居隔86位師生、擴大採檢664人，也有新增確診個案，都一併在下午對外說明。

為此，市府也將在八德及龍潭各增設一採檢站，方便社區民眾前來採檢，鄭文燦表示，社區這幾條傳播鏈一樣要做擴大社區篩檢、擴大匡列，目前全市各採檢站已採檢超過6.6萬人，昨日採檢3288人，各採檢站在過年前一樣都會提供採檢服務，呼籲有足跡重疊或有症狀者，都要站出來採檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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