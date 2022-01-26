爭鮮吃茶碗蒸「突咬到異物」！網一看下秒嗨爆：有夠幸運
知名迴轉壽司品牌「爭鮮」因優惠價格及美味商品，擁有許多消費者支持，近日就有網友表示，他吃爭鮮扇貝茶碗蒸時，突然發現咬到異物，吐出來才發現是珍珠，讓他又驚又喜，貼文曝光後，不少網友也嗨喊：「好幸運！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-26 10:37:38
該名網友昨（25）日在Dcard中貼文，他以「第一次開到人生中的珍珠」為題，表示弟弟買了爭鮮扇貝茶碗蒸回家吃，打開吃了裡頭的扇貝，突然覺得有異物感，原以為是沙子，吐出來才發現是一顆一顆珍珠，讓全家人都超驚喜。
貼文一出，網友紛紛留言，「太酷了！真的會有珍珠喔？還以為只是傳說哈哈哈」、「扇貝類：明明就我的結石大驚小怪的」、「這種珍珠能賣嗎」、「太酷了吧」、「我之前也吃到一顆很大顆，後來自己鑲成戒指當作紀念，不過他不是珍珠啦」、「好幸運」、「你吃到的是他的結石XD」、「可以拿珍珠付錢嗎」。
另外，也有網友分享類似經驗，「小時候在小卷裡吃到小螃蟹」、「我在吃燒酒螺的時候很常吸到寄居蟹」、「在生蠔裡面開過螃蟹」、「我是在蛤蜊裡面吃到小螃蟹！ 咬到硬硬的東西還以為是沙子，結果一看竟然是小螃蟹」、「我曾經在生蠔裡面開過龍蝦寶寶」、「我是在一個沒有煮開的蛤蜊中，開到一個完整的小貝殼，真的只有貝殼沒有肉」。（編輯：賴禹妡）