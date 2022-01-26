岳父豪送「1棟房＋百萬名車」！新郎1原因怕了：該收嗎
新人結婚時，有些長輩會送上「實際的」祝福，就有一名網友表示，他岳父送了一棟房子及一台百萬名車，雖然開心，卻不知道年薪能不能養得起車，對此十分煩惱，貼文一出，網友全羨翻直呼：「你岳父有缺乾兒子嗎」、「岳父還有女兒嗎」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-26 12:59:59
該名網友昨（25）日在PTT貼文，他以「收到一台進口車是祝福還是考驗？」為題，表示他近期剛結婚，岳父送了一間新房及任選一台360萬以內的車款，還不能折現，因為這是做人情用的，不過原PO目前只有機車，想知道用年薪百萬左右的薪資養車是否會太過吃力，「各位會拒絕這份禮物嗎？還是會當做是給自己的考驗XD」
貼文一出，網友紛紛留言，「好好喔，老婆有姐妹嗎」、「你岳父有缺乾兒子嗎」、「岳父還有女兒嗎」、「買好買滿」、「選安全評價最高的，這才是用意所在」、「羨慕娶到千金小姐」、「他希望他女兒坐好車啊！那選個250萬左右的差不多吧，也不一定要用到滿」、「原PO應該很帥」、「問岳父喜歡什麼，買那台就對了」、「保險一年大概5萬⋯保養輪胎油錢」。
另外，也有網友安慰，「禮物啊，了不起不開擺著當裝飾品」、「上一台車勁戰，看起來平常也沒用車需求吧，擺著好看不用考慮實用性了，選帥的就對了」、「不用繳房貸應該很輕鬆吧」、「百萬有房也沒貸款，養車絕對沒問題，安心吧」、「新車雙B保養一次也才一萬多吧，沒問題的」。（編輯：賴禹妡）