主播親戚染疫引發恐慌 侯友宜：該主播已自我健康管理
農曆春節將屆，但台灣的本土疫情持續延燒！某電視台新聞部驚傳一名主播23日才和親戚見面，豈料對方接到細胞簡訊、進行PCR的檢測後呈陽性確診，主播也回報公司並進行快篩；對此，新北市長侯友宜今（26）日表示，目前該主播已自我健康管理，並採取預防性的清消。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-26 13:20:03
至於新北市25日新增的本土個案－案18518為雜誌的編輯，為先前染疫的北市房仲客戶，並在台北市有不少的足跡，外界也關切後續疫調的狀況；侯友宜指出，新北在疫調的過程當中，目前匡列40個人，採檢出來都是陰性，還是會持續擴大的採檢，新北都在穩定的掌握中。
媒體也追問侯友宜，雜誌編輯他是幾號去看房子？因為CDC說雜誌編輯15日就已有症狀，17日才跟之前的確診者有見面，他有沒有可能是感染源？由於染疫編輯日前出席台北101舉辦的時尚品牌活動，因此也引發外界的關注；侯友宜回應，目前這部分還在疫調當中。
侯友宜強調，他過年的行程以防疫為主，最重要我們要守住人民的安全，人民才可以過一個安心的年，「身為市府團隊，毫無疑問要扛起責任」，過年就是全力防疫，這才是我們的工作；侯友宜盼大家一起努力，也希望市民朋友也要落實、做好防疫。
※【NOWnews 今日新聞
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