女友「沒草莓吃」發狂吼叫摔東西！男崩潰：警察都來關切
台灣的草莓季從每年11月開始，一直延續到4月春假，這期間市面上總能看到許多相關商品。不過就有男網友崩潰表示，草莓季是他最痛苦的一段時間，因為女友「沒草莓吃」就會發狂，更鬧到連警察都來關切，詳細過程曝光也引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-26 14:24:28
原PO在臉書《爆怨2公社》訴苦「真的很討厭草莓季，因為每年到這個時候，女友就會開始發病，我稱之為『草莓病』，就三不五時會突然就說想吃草莓，而且一發病就一定要讓她吃到，有一次我受不了就是踩死說沒有，結果她直接暴走瘋狂尖叫然後摔東西，鬧到警察來關切以為有家暴」。
有了上述慘痛經驗後，原PO現在只好順著女友，家裡也會常備著草莓，確保對方發病時隨時能吃到。不料近期他女友草莓病又發作，恰巧家中草莓又已經吃完，剛好原PO機車又借給朋友，他只好跑到附近飲料店買草莓飲品替代，怕女友喝不夠，還一次買3大杯。
雖然這三杯草莓飲品成功抑制女友，免於發狂危機，但女方卻只把飲品上方的草莓果肉吃光，剩下慘不忍睹的飲料液體，還要男友不能浪費，必須全部喝完，這更讓原PO無奈「講真的好好一杯被弄成這樣，是你各位還會想喝嗎？」
詳細過程曝光後，上千位網友紛紛感慨回應「我會喝，只是這種會暴走的女友，我會先換」、「世上真有奇葩」、「你要先考慮帶女友去精神科就醫，才是解決問題的核心」、「她不是草莓病，是公主病」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞
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