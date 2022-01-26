響應新北好日子愛心大平台 東森購物捐千組年菜助弱勢
農曆春節前夕，東森購物響應「新北市好日子愛心大平台」，總經理彭鴻珷今（26）日捐1000組年菜給新北市，由副市長劉和然代表受贈；新北市政府社會局長張錦麗說，將分送給29區弱勢家庭、新住民的家庭，及3個街友外展單位，讓弱勢民眾可以福氣滿滿，璀璨過春節。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-26 14:37:09
劉和然強調，這段時間是他最感動的日子，因為幾乎每天都有單位捐贈，東森集團自108年起年年響應愛心大平台，4年來累計捐款及物資超過865萬元，讓弱勢家庭都能過好日子；此次的年菜組合，每組包含松露鮑翅佛跳牆、東坡肉、醬燒三味雞、東北酸白菜鍋和新鮮鮑魚等5道佳餚。
彭鴻珷說，東森集團長年熱心公益，對於集團所在地的新北市，更是人親土親，已經持續4年響應市府號召捐贈年菜，今年規劃「攜手送愛心」的公益，電視通路每消費1件商品，就捐50元現金；希望透過攜手送愛的活動，讓弱勢民眾暖胃又暖心，團圓好過年；
社會局社會工作科長劉文湘指出，家住林口的廖女士和先生育有3個幼兒，她的先生去年上班途中出車禍，導致行動不便，公司不願意續聘，頓時失業，她必需邊工作、邊照顧家庭，面臨生活和經濟雙重壓力；為此，社工除媒合社會福利，這次也準備提供東森的年菜，讓一家人可以溫暖過好年。