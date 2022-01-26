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新北＋3　衛生局公布染疫者足跡　遍及藥局、麵店及全聯

▲新北市政府衛生局今日公布亞東醫院染疫者的足跡，3處的足跡都位於板橋區南雅南路二段。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局今日公布亞東醫院染疫者的足跡，3處的足跡都位於板橋區南雅南路二段。（圖／新北市政府衛生局提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-01-26 15:27:07

國內今（26）日新增46例的本土個案，新北市則有3例，分別是板橋區2例、樹林區1例；新北市政府衛生局表示，其中2例是亞東醫院的患者和陪病兒子，至於樹林區的確診個案，則是曾與桃園確診者（案18514）於卡拉OK小吃店同桌用餐。

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▲新北市政府衛生局長陳潤秋指出，新北市今日新增3例的本土個案，分別是板橋區2例、樹林區1例。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.26）
▲新北市政府衛生局長陳潤秋指出，新北市今日新增3例的本土個案，分別是板橋區2例、樹林區1例。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.26）
衛生局長陳潤秋指出，案18548（女，70多歲）1月4日因咳嗽入住亞東醫院，1月18日轉入一般病房，亞東醫院1月25日全院採檢時，PCR陽性、CT值22.6，1月26日二採CT值19.95，血清抗體陰性，已轉入專責病房隔離治療，感染源需進一步疫調釐清。

至於案18560（男，50歲）為案18548的兒子，陪伴母親入院照護，已完成2劑疫苗接種，1月25全院採檢，快速PCR陽性、CT值28，傳統PCR陽性、CT35.9，血清抗體弱陽性，收治專責病房隔離治療；個案照護母親後便無上班工作，目前匡列相關接觸者安排採檢，相關活動的足跡亦已通知完成清消。

陳潤秋說，案18612（男，40多歲）住樹林區，1月21日與桃園確診者－案18514於卡拉OK小吃店同桌用餐，1月25日遭匡列接觸者，經採檢PCR陽性、CT值15，收治專責病房隔離治療；個案職場位於桃園市，目前匡列同住家人3人居家隔離，並安排採檢，持續疫調活動史及相關的接觸者，進行相關防疫作為。

衛生局也公布亞東醫院陪病兒－案18560的足跡，包括杏一醫療用品板橋亞東店、老鬼乾麵南雅店，及全聯購物中心－亞東捷運店，這3處的足跡都位於板橋區南雅南路二段、亞東醫院的周遭。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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