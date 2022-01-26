新北＋3　衛生局公布染疫者足跡　遍及藥局、麵店及全聯

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至於案18560（男，50歲）為案18548的兒子，陪伴母親入院照護，已完成2劑疫苗接種，1月25全院採檢，快速PCR陽性、CT值28，傳統PCR陽性、CT35.9，血清抗體弱陽性，收治專責病房隔離治療；個案照護母親後便無上班工作，目前匡列相關接觸者安排採檢，相關活動的足跡亦已通知完成清消。
陳潤秋說，案18612（男，40多歲）住樹林區，1月21日與桃園確診者－案18514於卡拉OK小吃店同桌用餐，1月25日遭匡列接觸者，經採檢PCR陽性、CT值15，收治專責病房隔離治療；個案職場位於桃園市，目前匡列同住家人3人居家隔離，並安排採檢，持續疫調活動史及相關的接觸者，進行相關防疫作為。
衛生局也公布亞東醫院陪病兒－案18560的足跡，包括杏一醫療用品板橋亞東店、老鬼乾麵南雅店，及全聯購物中心－亞東捷運店，這3處的足跡都位於板橋區南雅南路二段、亞東醫院的周遭。
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