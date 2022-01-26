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免年費利息！他愣「信用卡賺啥」　網曝暗黑循環：傻傻的

▲不少人身上都有信用卡，若使用得宜，不但能賺取回饋省錢，還能提高信用分數。（示意圖／翻攝Pxhere）
▲不少人身上都有信用卡，若使用得宜，不但能賺取回饋省錢，還能提高信用分數。（示意圖／翻攝Pxhere）

編輯中心/綜合報導

2022-01-26 15:43:29

不少人身上都有信用卡，若使用得宜，不但能賺取回饋省錢，還能提高信用分數，對此就有網友好奇，不收年費及利息的信用卡業務到底是在賺什麼？貼文一出立即引起熱議，有內行網友點出關鍵：「配合的商家會付費給發卡銀行，成本再加在賣給你的東西上，你這個傻孩子。」 

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該名網友今（26）日在PTT發文，他以「請問信用卡業務是賺什麼啊？」為題，表示剛剛到銀行辦利息時，遇到信用卡人員在推銷，「說永久免年費，整年不要刷也可以，刷卡不收利息」，原PO認為正好可以辦一張信用卡來提高信用分數，不過事後想想卻覺得不對，因此好奇問：「不用年費，刷卡也不收利息，有那麼好康？那他要從我這賺啥啊？」 

▲有網友信用卡遭到「鎖卡」，原因竟不是因為「遲繳費」，讓他相當困惑。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
▲有網友好奇，不收年費及利息的信用卡業務到底是在賺什麼？貼文一出立即引起熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛留言，「你手上有流量（開戶數），很多地方都能賺」、「一定有人繳不出卡費分期的」、「很多人卡費繳不出有分期呀」、「黏著度，以後貸款就會找同銀行…還有買保險」、「刷卡，一有刷卡代表就有機會賺利息」、「手續費跟循環利息」。 

不過，大部分網友都指出，「刷卡有手續費啊⋯都含在商品售價裡了」、「你只要刷卡，銀行就會跟店家抽成，所以才會有些店家不提供刷卡，銀行就會提供紅利吸引你刷卡」、「商家啊！商家用信用卡收款都要被抽成，所以才有現金價比刷卡價便宜的價碼設定」、「配合的商家會付費給發卡銀行，成本再加在賣給你的東西上，你這個傻孩子」。 

還有內行網友透露，「蝦皮＆PChome還有一般店家刷卡，都要給銀行錢啊，大概都1~2%，有些是賣家幫你付了，有些是轉嫁或＋價銀發發越多卡，跟綠界還是什麼金流也能談更多吧，至於利息錢，現在應該不像10年前那樣一堆人拿來當卡奴了吧」。（編輯：賴禹妡）

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